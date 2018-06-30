Будто конец света: на Академгородок обрушилась гроза с градом

фото из группы «Сообщество Академгородка» в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирск вновь оказался под ударом стихии — на этот раз грозой накрыло Советский район.

Фотографиями последствий разбушевавшейся 29 июня стихии новосибирцы начали активно делиться в соцсетях.

«На Инженерной ливнёвка захлебнулась и, подняв люки, пошла верхом», «Университетский проспект плывет», «Из ливнёвок вообще вода фонтаном била», «Будто конец света», — писали жители города в «Сообществе Академгородка» в соцсети «ВКонтакте».

В результате разгула стихии в Советском районе затопило несколько улиц, в том числе Инженерную, Университетский проспект, Российскую и Золотодолинскую, а в микрорайоне «Щ» выпал град.

Напомним, что в Новосибирске начался сезон гроз, переменчивую погоду с ливнями и градом синоптики пообещали и в эти выходные.