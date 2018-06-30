«Дрейфующее» тело мужчины выловили новосибирские спасатели из Оби

В настоящее время тело погибшего передано сотрудникам правоохранительных органов.

Вчера вечером, 29 июня, спасатели МАСС получили вызов от сотрудников инспекции по маломерным судам, которые в ходе патрулирования обнаружили, как «по течению дрейфует труп человека» в районе Димитровского моста.

«Сотрудники ГИМС МЧС обнаружили и сопровождают на своём катере вниз по течению, просят помощи в транспортировке к берегу», — отмечается в сводке спасателей, опубликованной в их группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

Вскоре тело мужчины было извлечено из воды, а затем передано полиции. Личность погибшего мужчины не установлена.

Напомним, что 25 июня новосибирец пропал в озере Грёз в Кировском районе — вместе с друзьями он отдыхал на берегу, решил искупаться и исчез; теперь его будут искать водолазы.