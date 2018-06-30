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Герда и Кай из Новосибирского зоопарка порадовались новым игрушкам

 30 июня, 10:05
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Герда и Кай из Новосибирского зоопарка порадовались новым игрушкам
фото из группы «Новосибирский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте»

Пара белых медведей получила в подарок от спонсора мяч и конус — они подбрасывают их в воздух, кусают и закидывают в воду.

Сообщение о новом событии в жизни Кая и Герды появилось в группе «Новосибирский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте».

Игрушки отличаются особой прочностью — как только их прислали, медведи сразу же стали их испытывать. Ссылаясь на биологов, сотрудники зоопарка подчеркнули, что забавы с подобными подарками для животных полезны.

«Мяч и конус надолго заняли Кая и Герду. И это очень здорово, говорят биологи», — написали они.

Напомним, в День белого медведя семья из Новосибирского зоопарка ждала дорожные конусы.

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