С помощью перелома решил избежать работы новосибирский должник

Оригинальный способ «откосить» от обязательных работ придумал задолжавший житель Новосибирской области, он внезапно сломал палец.

Дело в том, что в отношении 23-летнего мужчины сотрудники ГИБДД составили пять протоколов о нарушении ПДД. Штрафы молодой человек вовремя не оплатил, и им занялись судебные приставы. Суд назначил мужчине наказание — отработать 110 часов на муниципальном предприятии, которое занимается благоустройством в Карасукском районе.

«При приёме на работу мужчина решил, что поддержание чистоты и порядка на улице ему не по душе, больше в организации он не появлялся», — рассказали в пресс-службе новосибирского управления ФССП.

Прогульщика вызвали на приём к судебному приставу-исполнителю. Должник пришёл в отдел с загипсованной ногой на костылях и предоставил больничный лист, цитируя героя знаменитой комедии Леонида Гайдая: «Поскользнулся, упал, очнулся — гипс».

Но внезапный перелом не избавил нарушителя от наказания. Кости срослись, а желания возвращать долги у молодого человека не возникло. После закрытия больничного листа он так и не явился в отдел судебных приставов. В результате его принудительно доставили в суд и приговорили к двум суткам административного ареста.

Напомним, с начала года более 65 тысяч жителей Новосибирской области обзавелись запретом на выезд за границу из-за долгов.