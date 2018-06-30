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«Поулыбайся мне, красавчик»: амурский тигр бродит у дороги на границе нацпарка

 30 июня, 09:09
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«Поулыбайся мне, красавчик»: амурский тигр бродит у дороги на границе нацпарка
фото предоставила «Земля леопарда»

Водитель, проезжавший у границы «Земли леопарда», заснял редкие кадры с амурским тигром.

Видео снял автолюбитель на трассе Раздольное — Хасан у центральной части национального парка. По всей видимости, амурский тигр планировал перейти дорогу, но был застигнут врасплох. Зверь остановился у обочины и нервно наблюдал за человеком, который окрикивал его из машины, а затем спешно скрылся в лесу.

Автор видео был рад встрече с краснокнижной кошкой. Он увлечённо снимал её на камеру и даже просил улыбнуться.

Специалисты национального парка, изучив данное видео, сделали вывод, что поведение хищника не даёт поводов для беспокойства. Тигрица вела себя адекватно. Также они определили особь, после того как сравнили рисунок полос на шкуре.

«Автомобильные трассы пересекают весь ареал амурского тигра, в том числе и на „Земле леопарда“, поэтому такие встречи возможны и, благодаря современным технологиям, люди всё чаще регистрируют подобные случаи. Местным жителям не о чем волноваться, однако стоит понимать, что тигр — серьёзный хищник, о выходе которого к дорогам и населённым пунктам следует немедленно сообщать специалистам. Это поможет оперативно решать и предотвращать возможные конфликтные ситуации», — отметила старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина Матюхина.

Специалисты предупреждают, что при встрече с тигром не стоит выходить из машины, но при этом важно показать своё присутствие — например, просигналить или установить визуальный контакт.

ФГБУ «Земля леопарда» обращается ко всем гостям и жителям юго-западного Приморья с просьбой сообщать о потенциально опасных встречах с амурскими тиграми и дальневосточными леопардами. Информацию можно сообщить по телефону оперативного дежурного — 8 (42331) 54-128.

«Напоминаем о необходимости сохранять бдительность и обязательно соблюдать скоростной режим при передвижении на автомобиле в Хасанском и Надеждинском районах Приморья. Помните, что вы проезжаете по местам обитания краснокнижных животных», — сообщила пресс-служба нацпарка.

Напомним, в июне кормящая котят-подростков леопардесса впервые попала на видео.

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