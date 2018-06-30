Ревнивый житель Барнаула получил срок за обнажённые фото экс-любовницы

Житель Барнаула выложил фото интимного характера в Сеть — таким образом он хотел отомстить экс-сожительнице, которая предпочла ему другого.

Суд признал 26-летнего мужчину виновным по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Как сообщает СУ СК по Алтайскому краю, следствие установило, что он состоял в отношениях с потерпевшей на протяжении двух лет, а после расставания приревновал её к нынешнему сожителю. Из чувства мести он отправил родственникам экс-девушки несколько фотографий интимного содержания с её изображением, а также выложил фото с ней порнографического характера у себя на странице в соцсетях.

«В ходе предварительного следствия мужчина вину признал в полном объёме, объясняя свои противоправные действия тем, что злился на бывшую сожительницу, которая не соглашалась продолжать отношения, а предпочла ему другого мужчину», — пояснили в пресс-службе.

Суд принял во внимание тот факт, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, и назначил ему наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Напомним, что в начале июня другого жителя Барнаула приговорили к 17 годам лишения свободы за съёмки и распространение материалов порнографического характера, а также за насилие над падчерицей.