В Новосибирске опять пустят ночные автобусы специально для тех, кто отправится на набережную наблюдать за игрой российских футболистов.

Матч Россия — Испания начнётся сегодня вечером, 1 июля, его трансляцию покажут на Михайловской набережной — именно там была организована фан-зона для любителей футбола. Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы новосибирским болельщикам было проще добираться до дома, в городе организуют дополнительные автобусные рейсы.

В частности, их доставят в отдалённые районы — Первомайский и Советский. Пассажиров будут ожидать автобусы № 21, № 36, № 54 и № 68 на остановочном пункте «Станция метро «Речной вокзал» 1 июля в 23:45.

Напомним, что ночные автобусы в Новосибирске также запускали в день открытия чемпионата мира.