На автобусе с маячками: группы детей станут возить по новым правилам

Согласно новым требованиям, детские группы можно перевозить на автобусах, выпущенных не более 10 лет назад, при этом на транспортном средстве должны быть проблесковые маячки.

Новые правила организованной перевозки групп детей на автобусе вступили в силу сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

«Для перевозки должен использоваться автобус, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащён в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», — уточнили в ведомстве.

Согласно предписаниям, проблесковый маячок автобуса должен быть жёлтого или оранжевого цвета. Правда, преимуществ при движении он не даёт, а лишь предупреждает автомобилистов о присутствии транспортного средства с детьми.

Напомним, в день игры Россия-Испания в Новосибирске пустят четыре ночных автобусных рейса.