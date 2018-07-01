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Изрубившего памятник Николаю II экс-следователя приговорили к принудительным работам

 1 июля, 12:19
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Изрубившего памятник Николаю II экс-следователя приговорили к принудительным работам
фото с сайта pixabay.com

Бывший сотрудник правоохранительных органов изуродовал монумент в прошлом году — суд приговорил его к 340 часам обязательных работ.

Как сообщают местные СМИ, бывший следователь изрубил лицо цесаревича топором. На днях мужчину признали вандалом и назначили наказание.

Сообщается, что своей вины он не признал, а на суде почти проговорился — мужчина заявил, что в акте вандализма виноваты те, кто установил скульптуру без согласования с общественностью.

Напомним, в мае житель Москвы повредил цесаревича Ивана на полотне Репина.

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