Изрубившего памятник Николаю II экс-следователя приговорили к принудительным работам

Бывший сотрудник правоохранительных органов изуродовал монумент в прошлом году — суд приговорил его к 340 часам обязательных работ.

Как сообщают местные СМИ, бывший следователь изрубил лицо цесаревича топором. На днях мужчину признали вандалом и назначили наказание.

Сообщается, что своей вины он не признал, а на суде почти проговорился — мужчина заявил, что в акте вандализма виноваты те, кто установил скульптуру без согласования с общественностью.

Напомним, в мае житель Москвы повредил цесаревича Ивана на полотне Репина.