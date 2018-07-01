Детский лагерь в Бердске приостановил работу из-за некачественной воды
1 июля, 13:21
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Роспотребнадзор установил, что вода в учреждении не соответствует санитарным нормам и обратился в суд — там решили, что работу лагеря нужно приостановить.
Детский лагерь дневного пребывания работал на базе бердской школы № 1, уточняет издание Gorsite.ru.
Роспотребнадзор проверил в учреждении качество как питьевой воды, так и той, что используется для хозяйственных нужд. Оказалось, ни та, ни другая жидкость не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.
Бердский городской суд обвинил руководство школы в нарушении требований к воде.
«Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и хозяйственно-бытовому водоснабжению является административным правонарушением», — сообщили в суде.
Напомним, недавно детский лагерь под Омском закрыли из-за кишечной инфекции.