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Детский лагерь в Бердске приостановил работу из-за некачественной воды

 1 июля, 13:21
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Детский лагерь в Бердске приостановил работу из-за некачественной воды
фото с сайта pixabay.com

Роспотребнадзор установил, что вода в учреждении не соответствует санитарным нормам и обратился в суд — там решили, что работу лагеря нужно приостановить.

Детский лагерь дневного пребывания работал на базе бердской школы № 1, уточняет издание Gorsite.ru.

Роспотребнадзор проверил в учреждении качество как питьевой воды, так и той, что используется для хозяйственных нужд. Оказалось, ни та, ни другая жидкость не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.

Бердский городской суд обвинил руководство школы в нарушении требований к воде.

«Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и хозяйственно-бытовому водоснабжению является административным правонарушением», — сообщили в суде.

Напомним, недавно детский лагерь под Омском закрыли из-за кишечной инфекции.

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