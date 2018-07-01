Это просто аквакалипсис: машины новосибирцев утонули в лужах после ливня

Потоп на «Родниках». Фото из группы «АСТ-54» «ВКонтакте»

Днём 1 июля в нескольких районах города прошёл сильный дождь — новосибирцы выложили в соцсетях фото потонувших в лужах автомобилей.

Судя по записям в социальных сетях, больше всего пострадал микрорайон «Родники».

Так, в пятом микрорайоне под воду ушёл автомобиль Honda Odissey, а на улице Мясникова в шестом микрорайоне утонули несколько машин сразу.

Здесь стихия настигла даже парковку. Но больше всего воды скопилось возле ТЦ «Голден парк» — там образовалась огромная лужа. По словам очевидцев, автомобилистов, решивших преодолеть водную преграду, вытаскивали вместе с транспортным средством с помощью троса.

По информации групп «ВКонаткте», автолюбителям помогают пожарные — они достают железных коней из воды с помощью специального оборудования.

Впечатлённые новосибирцы назвали последствия ливня «аквакалипсисом» и дают друг другу советы, как вести себя после очередного буйства стихии.

«Самое главное при затоплении — вовремя заглушить мотор и отключить зажигание. Тонул дважды, всё обошлось», — делится опытом в соцести «ВКонтакте» Антон Голубев.

Напомним, в июне Новосибирск накрыла волна сильных ливней.