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Пожилая женщина провалилась в яму у дороги в новосибирском Академгородке

 1 июля, 09:15
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Пожилая женщина провалилась в яму у дороги в новосибирском Академгородке
фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Причиной несчастного случая стала халатность рабочих; пострадавшую женщину госпитализировали на «скорой».

Вчера, 30 июня, в Академгородке произошёл несчастный случай с участием пенсионерки. Как сообщают в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», у дома на улице Российской трое рабочих оставили яму, которую не стали огораживать, закрыв её металлическими листами. Препятствие возле дороги не заметила пожилая женщина — она провалилась в яму.

Пожилой женщине помогли выбраться из ловушки. Очевидцы добавили, что с пострадавшей работали врачи скорой помощи.

«История с детьми в Колывани, видимо, никого ничему не научила», — отметили участники сообщества в соцсетях.

Напомним, что в феврале прошлого года в Колывани погибли двое детей, утонувших в котловане, который оставили без ограждений работники «Коммунального хозяйства»; в июне начался суд по этому делу.

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