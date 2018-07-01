Атмосфера накаляется: в России заработал «пакет Яровой» и выросли тарифы ЖКХ

Из-за необходимости хранить переписки и разговоры сотовая связь подорожает, а цены на жилищно-коммунальные услуги могут подняться до четырёх процентов.

Сегодня, 1 июля, начал своё действие так называемый «закон Яровой» — теперь поставщики услуг сотовой связи и интернета обязаны хранить все телефонные разговоры и SMS-сообщения, а также изображения и аудио- и видеозаписи в течение полугода, а интернет-сообщения — в течение месяца, сообщают РИА «Новости».

Большая часть требований к операторам и интернет-провайдерам вступает в силу сегодня, однако до октября разрешается не сохранять «тяжёлый» интернет-трафик. О деталях законодательного изменения стало известно лишь 28 июня, поэтому поставщикам мобильных и интернет-услуг дали отсрочку.

В то же время многие операторы только приступили к разворачиванию оборудования для масштабного хранения данных, а этот процесс может затянуться на пять лет. При этом документы с техническими требованиями к такому оборудованию ещё не приняты.

Пока же операторы и интернет-провайдеры должны ежегодно наращивать свои серверные мощности на 15 %. В результате возрастёт стоимость соответствующих услуг. Некоторые поставщики уже сейчас подняли цены на 8-10 %.

Кроме того, 1 июля произошла ежегодная индексация тарифов ЖКХ. Сообщается, что рост цен в разных регионах может различаться в зависимости от решения местных властей. При этом в некоторых областях стоимость коммунальных услуг может остаться прежней.

Напомним, в июне в России ввели ряд законодательных изменений, они коснулись в том числе и пользователей сотовой связи.