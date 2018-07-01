Женщины пострадали в столкновении двух иномарок в Новосибирске
1 июля, 11:12
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В Октябрьском районе произошло ДТП, в результате которого двух женщин госпитализировали на «скорой».
Сообщение о случившемся появилось в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». По сообщению очевидцев, автомобили Nissan Navarro и Mitsubishi Lancer столкнулись у АЗС на улице Днепрогэсовской вчера днём, 30 июня. От удара седан отбросило на тротуар, где он врезался в столб.
Пассажиркам обеих иномарок — женщинам 1954 и 1992 годов рождения — понадобилась медицинская помощь.
«На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей. Была проведена стабилизация транспортных средств, обеспечена их противопожарная безопасность», — отмечается в группе.
Пострадавших женщин передали врачам.
Напомним, что в конце июня автомобиль скорой помощи столкнулся с иномаркой в Новосибирске, обошлось без жертв.