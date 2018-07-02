Бегущий с топором мужчина напугал жителей Омска
2 июля, 08:50
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фото из группы «Аварийный Омск» «ВКонтакте»
Омич с орудием в руках появился по улице ночью — свидетели рассказали об этом в соцсетях.
Встревоживший омичей пост появился в паблике «Аварийный Омск» соцести «ВКонтакте» в воскресенье, 1 июля.
Как сообщил анонимный подписчик, мужчина с топором был замечен на улице Панфилова.
«Бегает человек с топором, кидается на машины и людей», — говорится в сообщении.
В доказательство своих слов подписчик разместил фото.
По мнению комментаторов, мужчина находился под действием алкоголя или наркотиков. Некоторые в шутку предположили, что омич с топором — футбольный фанат, чья команда накануне покинула чемпионат мира.
Напомним, недавно двоих неадекватных парней сняли с моста в Новосибирске.