Бегущий с топором мужчина напугал жителей Омска

Омич с орудием в руках появился по улице ночью — свидетели рассказали об этом в соцсетях.

Встревоживший омичей пост появился в паблике «Аварийный Омск» соцести «ВКонтакте» в воскресенье, 1 июля.

Как сообщил анонимный подписчик, мужчина с топором был замечен на улице Панфилова.

«Бегает человек с топором, кидается на машины и людей», — говорится в сообщении.

В доказательство своих слов подписчик разместил фото.

По мнению комментаторов, мужчина находился под действием алкоголя или наркотиков. Некоторые в шутку предположили, что омич с топором — футбольный фанат, чья команда накануне покинула чемпионат мира.

Напомним, недавно двоих неадекватных парней сняли с моста в Новосибирске.