Букмекеры озолотились на победе сборной России

Благодаря неожиданной победе сборной России по футболу в матче с Испанией, клиенты букмекерских компаний обогатились.

«Коммерсантъ FM» рассказал о ставках, ссылаясь на слова маркетинг-директора букмекерской компании «Фонбет» Алины Сергеевой. По её словам, этот матч побил все рекорды по поставленным суммам и количествам ставок и стал подарком для букмекеров. На победу нашей команды ставили мало и без особого желания. Самые большие ставки делали на Испанию, в особенности на игрока Фердинандо Йерро.

«Испания была однозначным фаворитом. Поэтому где-то 25 % клиентов ставили на Россию, 5 % — на ничью в основное время, и 70 % — на Испанию. Из-за этого мы достаточно много заработали как букмекеры в доматчевых ставках. Кроме того, сам факт того, что матч длился долго — было добавленное время и два дополнительных тайма — сказался на том, что у нас рекорды зафиксированы и по приёму ставок в онлайн-режиме», — рассказала Алина Сергеева.

Она также отметила размер выигрыша клиента, поставившего на Россию. При коэффициенте 4,0 он с 300 тысяч он сумел вывести 1,2 млн рублей — это самый крупный выигрыш. Самым большим проигрышем стала сумма в 1,85 млн рублей.

Напомним, в июле военнослужащим в Новосибирской области изменили расписание, чтобы они посмотрели матч Россия — Испания в прямом эфире.