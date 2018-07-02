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Десяток полусожжённых «учёток» учеников автошколы нашли на улице в Новосибирске

 2 июля, 17:39
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Десяток полусожжённых «учёток» учеников автошколы нашли на улице в Новосибирске
фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Сибирячка увидела подпалённые учётные книжки возле машины автоинструктора — в автошколе предположили, что в автомобиль кто-то забирался.

Автомобиль и учётные книжки обнаружены на улице Шевченко, 34, сообщает группа «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». По этому адресу, по словам подписчицы, и проживает автоинструктор.

Найденные документы содержат персональные данные учеников.

«Конечно, все дают согласие на обработку персональных данных, но не до такой же степени», — отметила женщина.

Как сообщили в автошколе, сейчас проводят внутреннее расследование. В учреждении не исключили, что в автомобиль преподавателя кто-то забирался.

Напомним, в марте власти Новосибирской области рассмотрели перспективу массового создания автошкол с ограниченными возможностями.

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