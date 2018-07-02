До смерти избили женщину в Новокузнецке за неправильный образ жизни

Двое молодых жителей Новокузнецка проведут семь лет в колонии строгого режима за жестокое убийство бездомной женщины.

Преступление было совершено в декабре 2017 года. Ночью пьяные мужчины 20 и 23 лет увидели на улице женщину. Сначала они сделали ей замечание о её неправильном образе жизни, а после вход пошла сила. Молодые люди били бездомную руками и ногами, издевались над ней с помощью зажигалки, а после просто ушли.

Прохожие заметили пострадавшую, вызвали бригаду скорой помощи, но медики уже ничего не смогли сделать, женщина погибла от полученных травм.

«Причиной смерти потерпевшей явилась закрытая черепно-мозговая травма. Благодаря грамотно организованной работе следователей и сотрудников полиции подозреваемые были задержаны, под тяжестью доказательств они признали вину, впоследствии сотрудничали со следствием», — рассказали в следственном управлении СК по Кемеровской области.

Судили молодых людей по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Напомним, в суд передано уголовное дело по факту истязательств над падчерицей красноярцем, мать девочки покрывала сожителя и лечила ребёнка дома.