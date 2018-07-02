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Дожди закончатся и похолодает: синоптики рассказали, чего ждать от первых дней июля

 2 июля, 16:03
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Дожди закончатся и похолодает: синоптики рассказали, чего ждать от первых дней июля
фото с сайта pixabay.com

Вслед за жаркими днями придёт прохладная погода, зато ливни постепенно сменит ясная погода.

Как передают синоптики Гидрометцентра, в ночь на вторник, 3 июля, осадков не ожидается, днём пройдёт небольшой дождь с грозой. Ночная температура составит +15...+17 градусов, днём воздух прогреется до +21...+26 градусов. В течение дня будет постепенно холодать.

В последующие дни столбик термометра опустится ниже.

«В среду, 4 июля, ночью холодный фронт будет проходить через Новосибирск и восток области, в городе ночью и днём ожидаются небольшой дождь и гроза, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура ночью +10...+12 градусов, днём +20...+22 градуса», — передали в пресс-службе Гидрометцентра.

В четверг, 5 июля, ночью +10...+12 градусов, днём +22...+24 градуса. Дожди прекратятся. Ветер тоже ослабнет до 5-10 метров в секунду.

Напомним, в конце июня в Новосибирске ожидали и холод, и жару.

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