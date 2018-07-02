Горячий фонтан на улице Доватора напугал новосибирцев

фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Вода неожиданно забила из-под земли в результате испытаний теплосетей — шокированные сибиряки сняли гигантский фонтан на камеры.

О ЧП рассказали подписчики группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», авария произошла 2 июля. Известно, что на месте происшествия проводят испытания теплосетей.

Место прорыва асфальта оперативно оградили лентой, однако вода успела подтопить улицы — она попала на проезжую часть и устремилась к домам по лестнице. Судя по видеозаписи, высота фонтана составила несколько метров.

Ранее власти предупреждали, что во время испытаний теплосетей возможны прорывы грунта.

Напомним, из-за тепловых испытаний отключили горячую воду на улицах левобережья в Новосибирске до 8 июля.