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«Моё сердце остановилось»: новосибирцы о матче Россия — Испания

 2 июля, 10:13
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«Моё сердце остановилось»: новосибирцы о матче Россия &mdash; Испания
фото и видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Вечером 1 июля случилось практически невозможное: сборная России по футболу одержала победу против сборной Испании.

Сердца всех неравнодушных россиян пережили настоящий аттракцион вечером 1 июля во время напряжённого матча сборной России против Испании. Сначала, пытаясь защитить ворота, Сергей Игнашевич забил гол в свои ворота (мяч отлетел от его ноги, когда он падал). Надежда российских болельщиков стала угасать, но Артём Дзюба пробил пенальти в ворота Испании.

С нервным счётом 1:1 футболисты играли свыше двух часов. Задача сборной России была на вид простой, но в исполнении крайне сложной: стоять в защите до конца и одержать победу в пенальти.

Напряжение было наивысочайшим. После окончания основного времени (90 минут, плюс несколько раз давали дополнительные минуты) футболисты сборной России падали без сил. Однако они выдержали дополнительных полчаса и феерично выступили в пенальти — от нашей сборной все удары прилетели в ворота противника, а вот свои мастерски отстоял Игорь Акинфеев, не дав пройти двум мячам.

Итог — слёзы на глазах, крики радости и гордости разнеслись по всей стране. И Новосибирск не стал исключением: фейерверки, гудящие машины, люди с флагами и звонки родным и близким с поздравлениями. Россия впервые в истории вышла в четверть финала чемпионата мира.

«Весь матч была в дичайшем напряжении. Очень сильно болела за нашу сборную. И когда Акинфеев поймал второй мяч в пенальти, моё сердце остановилось... от радости, конечно. Сразу позвонила отцу — он футбольный болельщик, радости было море просто!» — поделилась с Сиб.фм футбольная болельщица из Новосибирска.

Напомним, в июне врио губернатора НСО Андрей Травников заявил, что ждёт чуда от сборной России по футболу — и, как выяснилось, дождался.

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