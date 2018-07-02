Секс во дворе и стриптиз в аэропорту: новосибирцы шокировали поведением

Пассажирка Толмачёво ходила по залу ожидания со спущенными штанами и бельём, а на улице Есенина пара занялась любовью прямо во дворе.

В минувшие выходные новосибирцы шокировали прохожих своим поведением, став героями откровенных видео.

Как сообщили очевидцы, пассажирка со спущенными штанами и бельём сидела на ступеньках и лишь после долгих уговоров полицейских согласилась одеться. Однако последовать за стражами порядка она не торопилась — сибирячка стала бить правоохранителей сумкой, а потом попыталась убежать.

Полицейские поймали девушку и заключили её в камеру, но нарушительница не успокоилась и там. Она начала бить ногами прутья и снова разделась. После этого её перевели в камеру поменьше, однако задержанная и там демонстративно снимала штаны.

Какое наказание получит девушка, решит суд. Пока же она пропустила свой рейс, а скандальное видео с участием пассажирки распространилось в интернете.

А в группе «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте» на выходных появилось другое скандальное видео. На нём парочка занимается любовью прямо во дворе на детской площадке. Судя по записи, это происходило днём, и только по чистой случайности молодых людей не увидели дети. По этическим соображениям данное видео мы не публикуем.

Напомним, недавно житель Барнаула получил срок за обнажённые фото экс-любовницы.