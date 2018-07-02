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Новосибирцы скупают двушки у метро

 2 июля, 08:03
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Новосибирцы скупают двушки у метро
фотографии предоставил застройщик

Инвестиционная компания «Первая высота» открыла продажи квартир для семей в «Доме на Лежена»: выгодные цены, удобное расположение, дороги без пробок и другие прелести привлекают ценителей комфорта.

В Новосибирске актуальна проблема приобретения жилья недалеко от центра — большинство вариантов с привлекательной ценой находятся в отдалённых районах города, в то время как основная часть офисных центров и мест для развлечений сконцентрированы в центре. Однако купить квартиру у метро, да ещё и в доме, где нет половины студий, в которых проживают шумные студенты-арендаторы, по приемлемой цене также не представляется возможным.

По данным аналитиков компании ЦИАН, даже на вторичном рынке жилья в городах-миллионниках те квартиры, что около метро, занимают всего около 11 % от всех предложений.

«В Новосибирском и Екатеринбургском метрополитенах наблюдается наибольший годовой пассажиропоток среди рассматриваемых городов — 80,7 и 49,2 млн человек соответственно (2016 год). В этих же городах отмечена максимальная средняя надбавка на стоимость жилья на вторичном рынке за близость к метро — чуть выше 20 %. В Новосибирске средняя цена квадратного метра квартиры в пешей доступности от станций метро составила 75 тысяч рублей», — сообщили эксперты.

Однако в Новосибирске всё-таки есть реальная возможность найти жильё по цене от 60 тысяч за квадратный метр рядом с метро, которое подойдёт для проживания всей семьёй. Более того, это не бабушкина коммуналка — а новостройка.

Оператор продаж «Дома на Лежена» — ИК «Первая высота», совместно с застройщиком успешно реализовывает проект «Дом на Берёзовой роще»

Началось строительство нового 25-этажного дома комфорт-класса — «Дома на Лежена». Новосибирцы уже активно покупают квартиры по стартовой стоимости. Разбег цен: однокомнатные — от 2,1 млн рублей, двухкомнатные — от 3,08 млн, трёхкомнатные — от 4,03 млн и четырёхкомнатные — от 5,2 млн. Однако на привлекательной стоимости преимущества не заканчиваются.

Тихое, уютное место. Территория «Дома на Лежена» скрыта от городской суеты и шумных магистральных улиц. Застройщик позаботился о комфортном проживании будущих жильцов. Вдоль дороги, рядом с комплексом, уже высадили замечательные большие ёлочки. Это придаст красоты будущему дому и добавит уюта территории вокруг.

О доме. Застройщиком предусмотрены скоростные лифты, которые в считанные секунды с комфортом доставят жильцов до верхних этажей. Чистовая отделка квартир сэкономит время и средства на косметический ремонт для будущих собственников. Фасад дома — качественная штукатурка нескольких оттенков, покрытие цоколя — фактурная бетонная плитка.

Удобная транспортная развязка. «Дом на Лежена» строят рядом с метро «Золотая Нива» — всего десять минут ходьбы. Оттуда на общественном транспорте можно добраться почти до любого района города. У имеющих автомобили свои плюсы: благодаря уникальному расположению жилого дома на Лежена водители смогут забыть о пробках. На выбор — две комфортабельные трассы и путь до центра города. А выезд на улицу Кошурникова позволит за пять минут добраться на машине до Красного проспекта.

Развитая инфраструктура. «Дом на Лежена» расположен в одном из развитых районов города. В шаговой доступности от дома уже работают школы, ясли и детские сады, Новосибирский государственный аграрный университет, филиалы крупных банков, поликлиника. Отдельного внимания заслуживает близость к дому перинатального центра. Будущие жильцы шутят: «Купили квартиру, надо родить». Недалеко расположены магазины «Добрянка», ТЦ «Золотая Нива», а в пятнадцати минутах ходьбы — крупный ТРЦ «Сибирский Молл». В нескольких остановках общественного транспорта — ПКиО «Берёзовая роща», в котором всегда можно провести досуг: в парке проходят различные мероприятия для посетителей любых возрастов.

Семейное жильё. В «Доме на Лежена» нет студий. А помимо уже привычных для современных комплексов квартир, застройщиком запроектированы четырёхкомнатные квартиры площадью от 94 квадратных метров — будущие жильцы могут организовать такое пространство «под себя». Семьи, увлекающиеся активными видами спорта, имеют возможность приобрести на своём этаже кладовую для хранения инвентаря и снаряжения.

«Мы знаем, что лучший дом — это не только и не столько дорогие интерьеры и сложная архитектура: дело в вас, в жителях, и в том образе жизни, который вы ведёте в стенах этих домов и вне их. Поэтому, проектируя наши дома, мы вдохновляемся людьми и идеей теплоты, радушия и домашнего уюта. Именно таким мы создаём „Дом на Лежена“. В „Доме на Лежена“ предлагаются квартиры светлые, просторные и уютные», — подчеркивает генеральный директор ИК «Первая высота» Ирина Капшанинова.

По всем вопросам о «Доме на Лежена» вам ответят по телефону +7 (383) 3-672-672. Найти необходимую информацию и рассчитать ипотеку можно на сайте лежена.рф.

Офисы продаж:
улица Крылова, 36, оф. 41,
улица Адриена Лежена, 26/2 стр.

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