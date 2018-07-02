Военнослужащие в Новосибирской области посмотрели матч Россия — Испания в прямом эфире.

За игрой нашей сборной наблюдало самое многочисленное соединение связи в Сибири — бригада управления 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированная в Новосибирской области. Трансляцию посмотрели все военнослужащие бригады.

Для показа использовали большую плазменную панель, которую специально установили на плацу соединения.

Как отмечает пресс-служба ЦВО, матч Россия — Испания также посмотрели в воинских частях Центрального военного округа на Урале, в Поволжье, на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане и на военных полигонах, где проходят полевые лагерные сборы и учения.

«Просмотр футбольных матчей в соединениях и воинских частях Центрального военного округа был организован по указанию командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Александра Лапина. Для военнослужащих были внесены изменения в распорядок дня и расписание занятий», — добавили в ЦВО.

Напомним, что сборная России смогла одолеть сборную Испании в напряжённом бою и вырвала путёвку в четвертьфинал чемпионата мира по футболу — эту игру тысячи новосибирцев посмотрели на Михайловской набережной.