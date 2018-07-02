«Русские были лучше»: капитан сборной Испании по футболу о проигрыше России

Защитник сборной Испании Серхио Рамос рассказал журналистам, что проигрыш в матче с Россией стал для них национальным трауром.

Вечером в воскресение, 1 июля, в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная России обыграла сборную Испании со счётом 4:3. Капитан команды проигравших рассказал журналистам о своих впечатлениях после игры.

«Мы сделали всё возможное, но в плей-офф кто-то должен проигрывать. Нам нужно стать сильнее и суметь встать обратно на ноги после неудачи, которую тяжело принять. Это поражение — национальный траур для всей Испании», — передал ТАСС слова Серхио Рамоса.

Стоит отметить, что данная победа стала для России легендарной — ведь впервые за историю РФ футболисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

«Русские были лучше готовы физически, благодаря чему дошли до пробития пенальти. У нас было мало возможности выиграть сегодня, навязать борьбу, но я горжусь свой командой. В этом матче было много положительной энергии не только на поле, но и на трибунах», — сказал Серхио Рамос.

Напомним, в июле новосибирцы отмечали победу сборной России в матче с Испанией.