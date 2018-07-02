Сигареты в России подорожают вслед за ростом акциза

С 1 июля в России на 10 % вырос акциз на сигареты и папиросы, теперь он составляет 1718 рублей за тысячу штук.

Последний раз акциз на сигареты и папиросы повышали в 2017 году — до 1563 рублей. В Минздраве РФ заявили, что впредь планируют повышать акцизы на сигаретную и алкогольную продукцию ежегодно.

«С 1 января 2019 года запланировано повышение акцизов на сигареты до 1890 рублей за одну тысячу штук, с 2020 года — до 1966 рублей», — сообщил Интерфакс.

По данным Росстата, на данный момент средняя цена пачки сигарет в стране составляет 93 рубля. С нынешним ростом налога их стоимость должна перешагнуть отметку в 100 рублей.

Отметим, что акцизы на табак курительный, жевательный, сосательный и нюхательный, на электронные системы доставки никотина и жидкости для них выросли 1 января.

Напомним, Минпромторг подготовил новый законопроект: несовершеннолетние не смогут приобретать вейпы, а реклама испарителей будет ограничена.