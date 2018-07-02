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Сниженную ставку по ипотеке предлагает банк ВТБ клиентам «Этажей»

 2 июля, 08:07
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Сниженную ставку по ипотеке предлагает банк ВТБ клиентам «Этажей»
фото предоставили «ЭТАЖИ»

Клиенты агентства недвижимости «Этажи» до середины сентября могут получить скидку на процентную ставку по ипотеке.

Федеральная риелторская компания «Этажи» и банк ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь клиенты «Этажей» могут получить по ипотечному кредитованию дисконт в размере 0,6 % от базовой ставки банка. Таким образом, они могут сэкономить до
93 тысяч рублей с каждого миллиона ипотеки.

Условие действительно при покупке квартиры на первичном или вторичном рынке недвижимости с использованием кредитных средств ВТБ. Предложение также распространяется на программу рефинансирования ипотечных кредитов других банков.

«В последнее время мы видим большое количество желающих приобрести недвижимость. Это логично: цены медленно начали расти, а ставки, наоборот, снижаются. Таким образом, сейчас уникальное время, когда цены еще не вышли на докризисный уровень, а вот ипотека уже рекордно низкая», — объяснил руководитель компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Предложение действует с 18 июня по 18 сентября 2018 года на всей территории России.

«Этажи» и банк ВТБ давно связывают партнёрские отношения. Совместно принятые решения помогают компаниям значительно улучшать качество сервиса и делать ипотеку более доступной для клиентов. В настоящее время ВТБ считает риелторский бизнес приоритетным каналом продаж ипотеки. В ближайшей перспективе банка — системная интеграция с агентствами недвижимости. Первооткрывателем этого направления и стала компания «Этажи».

Напомним, в мае корреспондент Сиб.фм выслушал рассказы тех, кто попробовал себя в качества рекламного лица, и узнал, что необходимо для начала карьеры в «Этажах».

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