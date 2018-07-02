Сниженную ставку по ипотеке предлагает банк ВТБ клиентам «Этажей»

Клиенты агентства недвижимости «Этажи» до середины сентября могут получить скидку на процентную ставку по ипотеке.

Федеральная риелторская компания «Этажи» и банк ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь клиенты «Этажей» могут получить по ипотечному кредитованию дисконт в размере 0,6 % от базовой ставки банка. Таким образом, они могут сэкономить до

93 тысяч рублей с каждого миллиона ипотеки.



Условие действительно при покупке квартиры на первичном или вторичном рынке недвижимости с использованием кредитных средств ВТБ. Предложение также распространяется на программу рефинансирования ипотечных кредитов других банков.

«В последнее время мы видим большое количество желающих приобрести недвижимость. Это логично: цены медленно начали расти, а ставки, наоборот, снижаются. Таким образом, сейчас уникальное время, когда цены еще не вышли на докризисный уровень, а вот ипотека уже рекордно низкая», — объяснил руководитель компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.



Предложение действует с 18 июня по 18 сентября 2018 года на всей территории России.



«Этажи» и банк ВТБ давно связывают партнёрские отношения. Совместно принятые решения помогают компаниям значительно улучшать качество сервиса и делать ипотеку более доступной для клиентов. В настоящее время ВТБ считает риелторский бизнес приоритетным каналом продаж ипотеки. В ближайшей перспективе банка — системная интеграция с агентствами недвижимости. Первооткрывателем этого направления и стала компания «Этажи».

Напомним, в мае корреспондент Сиб.фм выслушал рассказы тех, кто попробовал себя в качества рекламного лица, и узнал, что необходимо для начала карьеры в «Этажах».