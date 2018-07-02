5 баллов
+23 °C
Курс ЦБ:
63,14
73,47

Стену памяти поэту Егору Летову откроют в Омске

 2 июля, 16:44
подходящие темы
Стену памяти поэту Егору Летову откроют в Омске
фото со страницы Елены Свешниковой в соцсети «ВКонтакте»

В 2018 году исполнилось 10 лет со дня смерти лидера группы «Гражданская оборона».

Арт-объект появится в Чкаловском посёлке, где жил музыкант.

Поклонники Егора Летова при поддержке Союза художников решили открыть стену памяти омскому музыканту. Художники решили раскрасить стену его портретами и цитатами из песен.

«Для вдохновения — Прага, город весь покрытый граффити, от старинных особняков 17 века до промзон и окраин», — написали в группе «Стена Егора Летова в Омске» в соцсети «ВКонтакте».

Акция согласована с мэрией города и руководством строительной компании.

«Мы согласовали проект „Стены Егора Летова“ в управлении архитектуры, в отделе городской среды города Омска. Ура!!!!» — написала в группе один из авторов, член Союза художников России Елена Свешникова.

Работа над стрит-арт-объектом началась 30 июня. В скором времени художники планируют перенести на стену рисунок с эскиза.

Напомним, в декабре 2017 года друзья Алексея Костюшкина издали книгу со стихами лидера новосибирской группы «Коридор».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 июня, 09:05 • статья

Футбол меняет город

Самое футбольное лето в жизни россиян пришло и в Новосибирск. И пусть здесь не проходят игры чемпионата, но дух большой игры присутствует буквально во всём — в оформлении городских зон, в достижениях местных умельцев, в акциях универсама у дома.
 28 июня, 11:17 • репортаж

Чёрный вигвам и компания

Три выставки, три концерта и одно научно-популярное ток-шоу — Городской центр изобразительных искусств открыл свои двери для искателей нового и прекрасного 24 июня, в юбилей Новосибирска. Голая женщина в бане на холсте, музыкальный академавангард и глобальные флешбэки — корреспондент Сиб.фм отпраздновала день рождения столицы Сибири по-культурному.
 22 июня, 12:57 • интервью

Смысл жизни и никакого дохода

Пришёл, потрогал, вспомнил — 24 июня в Городском центре изобразительных искусств покажут инсталляцию «Центр скуки». Её создатель — художник, электронный музыкант, сооснователь лейбла «Эхотурист» Евгений Гаврилов. Чуть больше года назад он оказался в пучине выставочной практики как художник, но уже успел попасть на ключевые российские показы современного искусства. Творец пообщался с корреспондентом Сиб.фм и рассказал, как он пришёл к созданию аудиовизуальных проектов, почему людям нравится Black Star и какие проблемы у местных музыкантов.
самое популярное
 28 июня, 14:13 • новость

Полтергейст в машине попал на камеру наблюдения в Новосибирске

Новосибирская программа «Безопасный дом» опубликовала видео, на котором неведомая сила разбивает стекло в пустой машине.
 27 июня, 14:51 • новость

«Возьми её или 200 тысяч» — томский работодатель выпустил скандальное видео

Крупная томская компания в поисках 100 разработчиков выпускает одно спорное видео за другим — на этот раз девушка в бюстгальтере.
 21 июня, 10:22 • новость

Девушки с пышными формами эффектно станцевали на крыше высотки в Новосибирске

Девушки формата plus size исполнили откровенный танец на крыше высотки в Октябрьском районе Новосибирска; танцовщицы садились на шпагат и выполняли сложные трюки в туфлях на высоких каблуках.
 29 июня, 12:55 • новость

Процесс чистки панд от пыли умилил пользователей интернета

Видео, где маленьких панд «протирают от пыли», набирает всё большую популярность на просторах интернета.
 29 июня, 16:22 • новость

Локоть рассказал, что думает о пенсионной реформе

Мэр Новосибирска ответил на вопросы горожан в прямом эфире радио «Городская волна» и прокомментировал инициативу федерального правительства повысить пенсионный возраст.
 26 июня, 11:55 • новость

Женщина ищет спасшего её дочку от смерти новосибирца с бородой

Мужчина спас трёхлетнюю девочку, которая едва не утонула в Оби — теперь мать ребёнка ищет его, чтобы поблагодарить и предложить стать крёстным её дочери.