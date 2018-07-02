Стену памяти поэту Егору Летову откроют в Омске
2 июля, 16:44
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В 2018 году исполнилось 10 лет со дня смерти лидера группы «Гражданская оборона».
Арт-объект появится в Чкаловском посёлке, где жил музыкант.
Поклонники Егора Летова при поддержке Союза художников решили открыть стену памяти омскому музыканту. Художники решили раскрасить стену его портретами и цитатами из песен.
«Для вдохновения — Прага, город весь покрытый граффити, от старинных особняков 17 века до промзон и окраин», — написали в группе «Стена Егора Летова в Омске» в соцсети «ВКонтакте».
Акция согласована с мэрией города и руководством строительной компании.
«Мы согласовали проект „Стены Егора Летова“ в управлении архитектуры, в отделе городской среды города Омска. Ура!!!!» — написала в группе один из авторов, член Союза художников России Елена Свешникова.
Работа над стрит-арт-объектом началась 30 июня. В скором времени художники планируют перенести на стену рисунок с эскиза.
Напомним, в декабре 2017 года друзья Алексея Костюшкина издали книгу со стихами лидера новосибирской группы «Коридор».