Воспитатель избила и закрыла в туалете малыша в Новосибирске

Годовалый ребёнок проснулся после тихого часа, не увидел маму и расплакался — сотрудница детсада наказала его за слёзы.

О случившемся рассказала мама малыша в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» 30 июня. Женщина работала в частном детском саду, где и произошла эта ситуация.

По словам родительницы, она отлучилась по делам во время тихого часа, а вернувшись, застала своего ребёнка заплаканным и со следами ударов на лице. Рассказать о произошедшем мальчик не мог в силу возраста — ему всего год и 11 месяцев.

Воспитатель же объяснила, что малыш проснулся, не увидел маму и заплакал, и ей пришлось закрыть его в туалете. Ссадины же, со слов женщины, появились оттого, что мальчик ударился об углы, так как в помещении был выключен свет.

Ребёнка отправили в больницу, где ему поставили диагноз «сотрясение мозга».

После того как мама обратилась с жалобой к заведующей, её уволили. Теперь женщина будет разбираться с произошедшим в полиции.

«Заявления по поводу травм на лице ребёнка написаны, они зафиксированы скорой», — рассказали в соцсети.

Напомним, в мае оштрафовали медсестру, избившую маленького ребёнка в больнице.