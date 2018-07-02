За взятку директор спортшколы «Сибсельмаш» получил условный срок

Центральный районный суд признал Сергея Гвоздецкого виновным в даче взятки в размере 150 тысяч рублей.

23 ноября 2017 года на сайте следственный комитет Новосибирской области заявил о возбуждении уголовного дела в отношении 64-летнего директора спортшколы «Сибсельмаш». Мужчина пытался дать взятку сотруднику правоохранительных органов.

«По данным следствия, с апреля 2017 года сотрудником правоохранительного органа начата проверка финансово-хозяйственной деятельности „Сибсельмаш“. Директор, понимая, что в ходе проверки могут быть выявлены нарушения, связанные с ремонтом беговой дорожки стадиона „Сибсельмаш“, которые впоследствии могут повлечь отстранение его от занимаемой должности, лично дал взятку сотруднику правоохранительного органа в сумме 150 000 рублей, указанные действия происходили в рамках оперативного эксперимента под контролем сотрудников УФСБ России по Новосибирской области, мужчина был задержан с поличным», — сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

28 декабря 2017 года Сергея Гвоздецкого отпустили под домашний арест. Тогда следствию не удалось добиться наказания в виде лишения свободы, суд частично отклонил апелляционную жалобу и в качестве меры пресечения назначил ему домашний арест на два месяца.

Однако в мае этого года появилась информация о передаче дела в суд, и после рассмотрения дела Сергею Гвоздецкому вынесли условный приговор в три года и штраф 3 млн рублей.

Напомним, в июне за взятки от ритуальных агентств оштрафовали новосибирского полицейского.