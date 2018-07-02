На просторах интернета появились фотографии, на которых запечатлено, как в районе села Криводановка женщины посадили детей в багажник авто — некоторые надеются, что это шутка.

В соцсети «ВКонтакте» очевидцы рассказали, как «заботливые» мамы посадили трёх девочек в возрасте пяти-семи лет в багажник, взяли грудного малыша в салон и поехали. Судя по наряду дам на фото, они возвращались с отдыха на водоёме.

Некоторые, увидев данные кадры в соцсетях, поделились воспоминаниями, что их тоже катали в детстве в багажнике, и никто не пострадал. Другие же предположили, что это была шутка или мамы так хотели напугать девочек за плохое поведение.

Однако большинство новосибирцев подобное поведение женщин возмутило.

«Сразу водительского лишить. И на учёт в ПДН», — написала одна из комментирующих.

Напомним, в июне пьяный красноярец катал поросят в багажнике.