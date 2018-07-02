Зато не пешком — мамы катали детей в багажнике в Новосибирском районе
2 июля, 11:19
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На просторах интернета появились фотографии, на которых запечатлено, как в районе села Криводановка женщины посадили детей в багажник авто — некоторые надеются, что это шутка.
В соцсети «ВКонтакте» очевидцы рассказали, как «заботливые» мамы посадили трёх девочек в возрасте пяти-семи лет в багажник, взяли грудного малыша в салон и поехали. Судя по наряду дам на фото, они возвращались с отдыха на водоёме.
Некоторые, увидев данные кадры в соцсетях, поделились воспоминаниями, что их тоже катали в детстве в багажнике, и никто не пострадал. Другие же предположили, что это была шутка или мамы так хотели напугать девочек за плохое поведение.
Однако большинство новосибирцев подобное поведение женщин возмутило.
«Сразу водительского лишить. И на учёт в ПДН», — написала одна из комментирующих.
Напомним, в июне пьяный красноярец катал поросят в багажнике.