3 балла
+24 °C
Курс ЦБ:
62,76
72,99

Зато не пешком — мамы катали детей в багажнике в Новосибирском районе

 2 июля, 11:19
подходящие темы
Зато не пешком &mdash; мамы катали детей в багажнике в Новосибирском районе
фото из группы «Свидетели ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

На просторах интернета появились фотографии, на которых запечатлено, как в районе села Криводановка женщины посадили детей в багажник авто — некоторые надеются, что это шутка.

В соцсети «ВКонтакте» очевидцы рассказали, как «заботливые» мамы посадили трёх девочек в возрасте пяти-семи лет в багажник, взяли грудного малыша в салон и поехали. Судя по наряду дам на фото, они возвращались с отдыха на водоёме.

Некоторые, увидев данные кадры в соцсетях, поделились воспоминаниями, что их тоже катали в детстве в багажнике, и никто не пострадал. Другие же предположили, что это была шутка или мамы так хотели напугать девочек за плохое поведение.

Однако большинство новосибирцев подобное поведение женщин возмутило.

«Сразу водительского лишить. И на учёт в ПДН», — написала одна из комментирующих.

Напомним, в июне пьяный красноярец катал поросят в багажнике.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 9 июня, 15:22 • репортаж

Полная свобода

«Если мы, взрослые, не будем их социализировать, сами дети никогда не созреют».
 4 июня, 13:09 • статья

Киднеппинг по-сибирски

В Новосибирске волонтёры сняли фильм-эксперимент о том, насколько легко похитить практически любого ребёнка. В съёмках приняли участие реальные семьи с детьми, многие из которых согласились уйти с незнакомцами, а проходящие мимо горожане ничего не предприняли.
 18 мая, 09:15 • статья

Санкции вместо лекарств

Общественные организации обеспокоены законопроектом о контрсанкциях, который позволит ограничить импорт иностранных лекарств. В случае его принятия, уверены общественники, пострадают дети с серьёзными заболеваниями.
самое популярное
 28 июня, 14:13 • новость

Полтергейст в машине попал на камеру наблюдения в Новосибирске

Новосибирская программа «Безопасный дом» опубликовала видео, на котором неведомая сила разбивает стекло в пустой машине.
 27 июня, 14:51 • новость

«Возьми её или 200 тысяч» — томский работодатель выпустил скандальное видео

Крупная томская компания в поисках 100 разработчиков выпускает одно спорное видео за другим — на этот раз девушка в бюстгальтере.
 21 июня, 10:22 • новость

Девушки с пышными формами эффектно станцевали на крыше высотки в Новосибирске

Девушки формата plus size исполнили откровенный танец на крыше высотки в Октябрьском районе Новосибирска; танцовщицы садились на шпагат и выполняли сложные трюки в туфлях на высоких каблуках.
 29 июня, 12:55 • новость

Процесс чистки панд от пыли умилил пользователей интернета

Видео, где маленьких панд «протирают от пыли», набирает всё большую популярность на просторах интернета.
 29 июня, 16:22 • новость

Локоть рассказал, что думает о пенсионной реформе

Мэр Новосибирска ответил на вопросы горожан в прямом эфире радио «Городская волна» и прокомментировал инициативу федерального правительства повысить пенсионный возраст.
 26 июня, 11:55 • новость

Женщина ищет спасшего её дочку от смерти новосибирца с бородой

Мужчина спас трёхлетнюю девочку, которая едва не утонула в Оби — теперь мать ребёнка ищет его, чтобы поблагодарить и предложить стать крёстным её дочери.