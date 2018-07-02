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Жительница Новосибирска погибла под колёсами поезда

 2 июля, 07:45
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Жительница Новосибирска погибла под колёсами поезда
фото с сайта pixabay.com

43-летняя сибирячка переходила пути и не услышала предупреждающего сигнала — она попала под состав и получила несовместимые с жизнью травмы.

Трагедия произошла недалеко от улицы Линейной поздно вечером 30 июня. Как сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, женщина была в наушниках и не услышала, как ей сигналит машинист.

«Машинист применил экстренное торможение, однако для полной остановки времени было недостаточно», — сообщают в ведомстве.

Очевидцы в соцсетях пишут, что погибшая, скорее всего, не рассчитала время, чтобы перебежать пути. По их словам, такой версии придерживается и машинист.

«Я ехал на велосипеде и увидел останавливающийся поезд, после чего выбежал машинист ко мне навстречу, в то время как я был на переходе. Я кинул взгляд немного правее и увидел труп женщины. По словам машиниста, она стояла возле путей секунд 10, смотря на поезд, после чего решила перебежать пути, но не успела», — пишет подписчик группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте».

Свидетель происшествия добавляет: поезд протащил тело на несколько метров и ударил его о столб. Машинист вызвал скорую и уехал.

Обстоятельства произошедшего расследуют.

Напомним, недавно в Бердске тепловоз сбил пожилую женщину с собакой.

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