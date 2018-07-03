Британские учёные спрогнозируют климат планеты с помощью Васюганских болот

Смогут ли Васюганские болота и дальше полноценно выполнять функцию главного «холодильника» Земли, решили выяснить британские учёные.

Сотрудники университета Йорка побывали на стационарной исследовательской станции Томского госуниверситета, где начали работу по изучению торфяников, поглощающих из атмосферы парниковые газы — углерод и метан.

«Ранее мы проводили исследования в Северной Америке, Европе и на Камчатке, где болота не такие большие. Васюганское болото — самое крупное в мире, поэтому для нас было важно поработать на данном объекте», — цитирует учёного университета Йорка, доктора Дмитрия Маукоя пресс-служба вуза.

Непосредственно на болотах учёные произвели отбор проб верхних слоёв торфа. Теперь им предстоит провести ботанический анализ и исследование амёб-тестаций с кремниевым панцирем, который сохраняется в торфе длительное время.

«Пока даже общий вопрос о том, сохранят ли торфяники в условиях трансформации климата свою способность аккумулировать углерод, остаётся нерешённым. Но этот фактор имеет определяющее значение для всей планеты, поскольку от него напрямую зависит состояние окружающей среды», — отметил молодой учёный университета Йорка Люк Эндрюс.

Иностранные специалисты отметили, что работать в столь экстремальных условиях им ещё не доводилось. На болоте заедали гнус и огромные слепни, а как-то раз им пришлось целый километр идти по пояс в воде.

Напомним, сотрудники томского НИИ психического здоровья разработали и запатентовали экспресс-тест, который позволяет на раннем этапе определять предрасположенность человека к наркотикам.