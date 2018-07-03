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ЧП на заводе в Барнауле: трое погибли

 3 июля, 14:35
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ЧП на заводе в Барнауле: трое погибли
фото пресс-службы следственного комитета рф

Трагедией завершился ремонт кровли на Заводе алюминиевого литья в Барнауле, с крыши одного из цехов сорвались трое рабочих.

Всё произошло вечером в субботу, 30 июня. Двое мужчин погибли от полученных травм на месте, ещё одного пострадавшего доставили в медицинское учреждение, но спасти его не удалось.

Алтайские следователи сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«Предварительно установлено, что погибшие производили работы во внерабочее время, не используя специальное страховочное снаряжение. Они упали с 15-метровой высоты», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК по краю.

Сейчас сотрудникам ведомства предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, установить людей, ответственных за соблюдение требований по охране труда.

Напомним, в Иркутске мужчина вместе с друзьями залез на строящееся колесо обозрения ради удачного кадра — всё закончилось госпитализацией.

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