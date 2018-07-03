Десятки воздушных змеев запустят в небо на пикнике Новосибирского планетария

7 июля Большой новосибирский планетарий проведёт летний астрономический пикник.

Программа объединяет разные формы развлечений на открытой площадке планетария. Запланировано устроить библиотеку на траве, уличный кинопоказ и научный мини-лекторий.

Самое главное событие мероприятия — фестиваль воздушных змеев. В 2017 году он проводился в День летнего солнцестояния, тогда впервые воплотили идею с массовым запуском воздушных змеев.

«Следующее похожее мероприятие мы готовим во второй половине лета, оно будет связано с полным лунным затмением (27 июля — прим. ред.)», — рассказали Сиб.фм организаторы пикника.

Напомним, в августе 2017 года Новосибирский планетарий приглашал посмотреть на приближение потенциально опасного астероида Florence.