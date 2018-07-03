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Девочка осталась взаперти с горящей кашей в Бердске

 3 июля, 08:05
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Девочка осталась взаперти с горящей кашей в Бердске
фото с сайта pixabay.com

Маленькая девочка из Бердска не смогла самостоятельно выбраться из задымлённой квартиры.

Днём 2 июля в одном из домов на улице Спортивной малышка оказалась запертой наедине с кастрюлей дымящейся каши. Отец ненадолго вышел из квартиры и не выключил плиту с готовящимся завтраком. После чего девочка закрылась изнутри.

Отцу двухлетней девочки пришлось вызвать поисково-спасательный отряд, чтобы открыть дверь. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» отец девочки, она не смогла выбраться самостоятельно.

«Спасатели приехали и с помощью лестницы проникли в окно на втором этаже. Каша уже начала пригорать. Пошло задымление. Спасатели всё выключили. Ребёнок не пострадал» — сообщила изданию сотрудник ПСО Наталья Дмитриева.

Чем закончилась спасательная операция, на данный момент неизвестно.

Напомним, в конце июля сотрудник МЧС из Омской области Владислав Плеханов героически погиб, спасая из воды 13-летнего мальчика.

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