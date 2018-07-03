Связь поколений и дружба народов: под Новосибирском пройдёт межкультурный фестиваль

Народный фестиваль «Наши корни. Сделано в Сибири» пройдёт в Новосибирской области уже в третий раз — гостям пообещали знакомство с культурой и обычаями разных народов, дегустацию национальных блюд и традиционные танцы.

В фестивале «Наши корни. Сделано в Сибири» примут участие национальные делегации армян, белорусов, бурятов, греков, грузинов, евреев, казахов, казачества, китайцев, кыргызов, немцев, осетинов, русских, таджиков, татар, узбеков, уйгуров, украинцев, французов и хакасов

7 июля с 12.00 до 20.00 на базе отдыха «Усть-Алеус» в Ордынском районе Новосибирской области состоится третий межкультурный фестиваль при поддержке министерства культуры, администрации Ордынского района и Новосибирского государственного краеведческого музея.

«Идеей проведения фестиваля является поддержка и популяризация истории и краеведения Сибири, культуры и традиций народов, исторически проживающих на территории нашего края, внутренний туризм, дружба народов», — сообщается на сайте фестиваля.

На этот раз мероприятие посетят представители 20 национальных делегаций, которые расскажут об истории и традициях своего народа. Они представят творческие номера, продемонстрируют традиционные игры, ремёсла и национальные блюда.

В рамках фестиваля пройдет пловфест — дегустация плова, приготовленного по любимым национальным рецептам участников. Зрителей угостят узбекским, уйгурским, таджикским и кыргызским пловом. Также в программе мастер-классы по валянию из шерсти и плетению из бересты, лекция директора краеведческого музея Андрея Шаповалова о становлении Новосибирска и театрализованное представление к празднику Ивана Купалы.

Завершится фестиваль «Наши корни. Сделано в Сибири» гала-концертом и награждением участников фестиваля.