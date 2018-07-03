Два дня от роду: житель Новосибирска спас летучего мышонка

В конце прошлой недели на улице Российской в Новосибирске рядом с подъездом жилого дома из гнезда выпал двухдневный детёныш летучей мыши — на помощь зверушке пришёл местный житель Дементий.

«Мы с подругой собирались расходиться, разговаривали и услышали писк. Я подумал, что это летучая мышь — они и домой залетали много раз. Решили, что она на первом этаже где-то в стенке сидит, и пошли посмотреть. Включил фонарик, свечу и вижу, что он ползёт по стенке. Сначала он полз, потом упал. Потом снова пытался ползти», — рассказал спаситель мышонка Дементий.

За помощью Дементий обратился к специалистам центра «Густолесье», которые проконсультировали его и рассказали, как правильно ухаживать за ночным жителем.

Так как летучей мышке в столь раннем возрасте, как и любому ребёнку, нужен особый уход, на следующее утро волонтёры забрали его.

В центре он останется до тех пор, пока не научится добывать пищу самостоятельно. А пока в его рацион входят молочные смеси с мёдом.

Как рассказал Дементий, летучие мыши стали всё чаще появляться вблизи его дома — в последний раз их было 13.

«Это абсолютно нормальное явление. У нас нет недостатка в летучих мышах, просто не все их замечают. На самом деле летучие мыши не такие уж дикие животные, они вполне могут жить рядом с нами, поселившись на деревьях, в различных углублениях, на чердаках домов. То есть это не настолько дикие животные. Они, скорее, как стрижи, может, даже как голуби» — объяснила волонтёр центра «Густолесье» Алёна Тарасцова.

Напомним, в конце июня новосибирские диггеры спасли щенка, прожившего три месяца в колодце.