Густой и сказочный туман окутал утренний Новосибирск
3 июля, 10:48
Рано утром на столицу Сибири опустилась плотная белая дымка — пользователи соцсетей незамедлительно поделились увиденными красотами.
3 июля около пяти часов утра Новосибирск и его окрестности окутал густой туман. Горожане восхитились сказочными и загадочными пейзажами, которые им открылись.
Однако туман принёс и проблемы. Автомобилисты пожаловались на плохую видимость на дорогах, которая в некоторых районах города достигала 100 метров.
Также многие отметили неприятный запах в городе.
«Откуда такая вонь? Туман так воняет?» — написала в соцсетях одна женщина.
Другая предположила, что после сильных дождей так сильно начала «благоухать» конюшня в Заельцовском парке.
Напомним, 2 июля синоптики рассказали, что вслед за жаркими днями придёт прохладная погода, а затем ливни постепенно сменит ясная погода.