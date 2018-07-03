Густой и сказочный туман окутал утренний Новосибирск

фото из групп «Инцидент Новосибирск», «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Рано утром на столицу Сибири опустилась плотная белая дымка — пользователи соцсетей незамедлительно поделились увиденными красотами.

3 июля около пяти часов утра Новосибирск и его окрестности окутал густой туман. Горожане восхитились сказочными и загадочными пейзажами, которые им открылись.

Однако туман принёс и проблемы. Автомобилисты пожаловались на плохую видимость на дорогах, которая в некоторых районах города достигала 100 метров.

Также многие отметили неприятный запах в городе.

«Откуда такая вонь? Туман так воняет?» — написала в соцсетях одна женщина.

Другая предположила, что после сильных дождей так сильно начала «благоухать» конюшня в Заельцовском парке.

Напомним, 2 июля синоптики рассказали, что вслед за жаркими днями придёт прохладная погода, а затем ливни постепенно сменит ясная погода.