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Большая вода: ливень затопил аэропорт и обрушил крышу в Иркутске

 3 июля, 14:53
Большая вода: ливень затопил аэропорт и обрушил крышу в Иркутске
фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

В Сибири идёт полоса проливных дождей — у иркутян от стихии пострадали жилые дома, больницы, автодороги и даже городской аэропорт.

Видео и фото масштабных подтоплений появились в соцсетях накануне. На одном из видео запечатлено буйство стихии в местном аэропорту — в помещение воздушной гавани вода лилась с потолка. На записи видно, что уровень воды в образовавшейся «реке» доходил до щиколотки.

Сообщается, что сотрудники аэровокзала быстро устранили последствия потопа, а рейсы задерживать не пришлось.

Горожане жалуются на затопленные подъезды и даже квартиры. Пострадало и здание иркутского ТРЦ «Сильвер Молл» — здесь от обильных осадков обвалилась крыша. Момент обрушения попал на видео.

Дождевая вода заполонила и автодороги — водители пересекали образовавшиеся водоёмы прямо на транспортных средствах. Правда, решались на это немногие.

«Еду по выделенной, больше никто не рискнул», — пишет автор одной из видеозаписей.

А один из жителей пустился вплавь на резиновой лодке — видео с отчаянным горожанином активно набирает просмотры.

«Иркутяне как всегда не унывают при плохой погоде. Вот и в этот раз они достали лодки и отправились плавать по иркутским улицам», — прокомментировали ролик в соцсети «Инцидент Иркутск».

Также появилось фото, где рядом с судном береговой охраны на воде покачивается внедорожник. А на автобусную остановку иркутянам приходится буквально подплывать. Вода блокирует и выходы из зданий, в том числе из магазинов — растерянные люди толпятся под козырьками подъездов.

Жители также сообщили о затоплении детской больницы — в помещение попала вода, а возле медучреждения образовалась большая лужа. По словам матери одного из пациентов, в здании отключился свет, но вскоре после этого сработала система аварийного электроснабжения.

Напомним, на Родниках машины новосибирцев утонули в лужах после ливня.

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