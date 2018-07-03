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Музейный комплекс с татарскими избами открыли в деревне под Новосибирском

 3 июля, 10:32
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Музейный комплекс с татарскими избами открыли в деревне под Новосибирском
фото с сайта pixabay.com

Национальный культурно-исторический музейный комплекс «Усадьба чатского татарина» заработал в деревне Юрт-Ора, которая была признана памятником истории и культуры Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, эта деревня представляет собой единственное в НСО «сочетание исторического, этнографического и археологического культурного наследия». Здесь с VIII века проживают коренные сибирские татары-чаты, сыгравшие большую роль в охране земель Русского государства.

«В целях сохранения национальных, бытовых и культурно-исторических традиций сибирских татар-чатов с 1994 года деревня Юрт-Ора Колыванского района была включена как памятное место в списки памятников истории и культуры Новосибирской области, стоящих на государственной охране как объект историко-культурного наследия», — добавляют в региональном правительстве.

Этнографический комплекс — музей «Усадьба чатского татарина» — был открыт в помещении дома постройки начала ХХ века. В него входят изба, где воссоздан национально-исторический быт и уклад жизни семьи татар, татарский двор с традиционными элементами, информационные стенды с архивными материалами о родах деревни с XVI века, а также представлены традиционная национальная одежда, обувь и другие раритеты.

В министерстве региональной политики НСО добавили, что одной из целей проекта является развитие культурно-познавательного сельского туризма в Колыванском районе.

Напомним, в конце июня молния ударила в часовню-новодел, расположенную в архитектурно-этнографическом комплексе «Тальцы» под Иркутском; загоревшееся здание успели потушить и пообещали восстановить в полном объёме в ближайшее время.

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