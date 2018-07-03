Мужчина утонул в Томи во время трансляции матча Россия — Испания
3 июля, 16:02
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фото с сайта wikipedia.org
Вечером 1 июля 23-летний житель Томска упал в реку и до сих пор не найден.
Житель Томска оказался в воде во время трансляции матча России и Испании в рамках ЧМ-2018.
Футбольную баталию пришли посмотреть более пяти тысяч человек. По данным оперативных служб города, предположительно, мужчина утонул в районе Лагерного сада в 22:00.
Спасатели Томской областной поисково-спасательной службы ведут поиски пропавшего.
Добавим, что в этом месте реки высокая скорость течения.
Оперативные службы сообщают, что в 2017 году в Томской области утонули 40 человек.
Напомним, в июле житель Новосибирска разбил голову при прыжке в воду.