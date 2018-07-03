4 балла
+16 °C
Курс ЦБ:
63,22
73,7

Мужчина утонул в Томи во время трансляции матча Россия — Испания

 3 июля, 16:02
подходящие темы
Мужчина утонул в Томи во время трансляции матча Россия &mdash; Испания
фото с сайта wikipedia.org

Вечером 1 июля 23-летний житель Томска упал в реку и до сих пор не найден.

Житель Томска оказался в воде во время трансляции матча России и Испании в рамках ЧМ-2018.

Футбольную баталию пришли посмотреть более пяти тысяч человек. По данным оперативных служб города, предположительно, мужчина утонул в районе Лагерного сада в 22:00.

Спасатели Томской областной поисково-спасательной службы ведут поиски пропавшего.

Добавим, что в этом месте реки высокая скорость течения.

Оперативные службы сообщают, что в 2017 году в Томской области утонули 40 человек.

Напомним, в июле житель Новосибирска разбил голову при прыжке в воду.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 июня, 09:05 • статья

Футбол меняет город

Самое футбольное лето в жизни россиян пришло и в Новосибирск. И пусть здесь не проходят игры чемпионата, но дух большой игры присутствует буквально во всём — в оформлении городских зон, в достижениях местных умельцев, в акциях универсама у дома.

Девять дней в апреле: Питер после теракта

 13.04.2017, 15:57 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
 20.04.2015, 13:21 • репортаж

Не степь, а геенна огненная

Неделю назад Хакасию захлестнула волна чудовищных пожаров, уничтоживших 1285 жилых домов в 35 населённых пунктах и оставившая без крова около 5000 человек. Красноярский журналист Илья Лабунский и фотограф Михаил Маклаков побывали в сгоревшем на треть посёлке Шира на следующий день после пожара и поделились увиденным с Сиб.фм.
самое популярное
 28 июня, 14:13 • новость

Полтергейст в машине попал на камеру наблюдения в Новосибирске

Новосибирская программа «Безопасный дом» опубликовала видео, на котором неведомая сила разбивает стекло в пустой машине.
 27 июня, 14:51 • новость

«Возьми её или 200 тысяч» — томский работодатель выпустил скандальное видео

Крупная томская компания в поисках 100 разработчиков выпускает одно спорное видео за другим — на этот раз девушка в бюстгальтере.
 21 июня, 10:22 • новость

Девушки с пышными формами эффектно станцевали на крыше высотки в Новосибирске

Девушки формата plus size исполнили откровенный танец на крыше высотки в Октябрьском районе Новосибирска; танцовщицы садились на шпагат и выполняли сложные трюки в туфлях на высоких каблуках.
 2 июля, 10:39 • новость

Воспитатель избила и закрыла в туалете малыша в Новосибирске

Годовалый ребёнок проснулся после тихого часа, не увидел маму и расплакался — сотрудница детсада наказала его за слёзы.
 29 июня, 12:55 • новость

Процесс чистки панд от пыли умилил пользователей интернета

Видео, где маленьких панд «протирают от пыли», набирает всё большую популярность на просторах интернета.
 2 июля, 08:20 • новость

Секс во дворе и стриптиз в аэропорту: новосибирцы шокировали поведением

Пассажирка Толмачёво ходила по залу ожидания со спущенными штанами и бельём, а на улице Есенина пара занялась любовью прямо во дворе.