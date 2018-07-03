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Неработающие светофоры парализовали движение на левобережье Новосибирска

 3 июля, 11:17
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Неработающие светофоры парализовали движение на левобережье Новосибирска
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Из-за отключённых светофоров на дорогах образовались пробки — причина инцидента неизвестна.

На неработающие светофоры новосибирцы пожаловались утром 3 июля. Техника, регулирующая движение, отключилась на перекрёстке улиц Ватутина и Немировича-Данченко, а также у здания издательства «Советская Сибирь» — здесь работают сотрудники ГИБДД.

«Это самые главные дороги на левом берегу, движение здесь интенсивное. Хоть и работают регулировщики, а переходить дорогу страшно», — жалуются очевидцы.

Одна из пробок, которые образовались в результате аварии, растянулась от улицы Мира.

Новосибирцы отмечают: на этом месте светофоры отключают довольно часто.

Напомним, в июне причиной поломки светофора стала непогода.

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