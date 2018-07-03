Отдыхавший с друзьями подросток утонул в новосибирском озере

фото из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

17-летний парень проигнорировал информационные щиты и утонул в водоёме, где купание запрещено.

Происшествие случилось поздно вечером 1 июля на озере неподалёку от улицы Биатлонной в Дзержинском районе.

Как сообщили в службе МАСС, на берегу отдыхали несколько подростков. Они окунались в водоём, игнорируя информационные аншлаги, которые запрещают купание в этом месте.

Спасатели нашли тело молодого человека на следующий день после трагедии, оно лежало на пятиметровой глубине.

«Тело передано отделу полиции», — сообщили сотрудники МАСС.

Напомним, в июне спасатели нашли возле Бугринского моста тело утонувшего молодого человека.