4 балла
+16 °C
Курс ЦБ:
63,22
73,7

Собаки, машины и люди купаются в затопленном после свежего ливня Новосибирске

 3 июля, 15:53
подходящие темы
Собаки, машины и люди купаются в затопленном после свежего ливня Новосибирске
кадр из видео из группы «Инцидент Новосибирск», видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Очередной поток обрушился на Новосибирск — привыкшие к воде горожане чувствуют себя в новых условиях комфортно и весело купаются на дорогах.

Не успели восстановить тротуары и вытащить экскаваторы после вчерашнего ливня, как на город обрушился очередной. Причём с грозами и молниями.

На данный момент известно, что под воду ушла площадь Труда — увы, ливневая канализация (если она там вообще есть) пала в нечестном бою со стихией. Схожая ситуация и в других районах города, например, около ТРК «Голден Парк». Там теперь плывут машины.

Вместе с авто решили поплавать и горожане. Так, на западном жилмассиве мужчина и собака плыли по затопленной дороге.

Напомним, в июле ливень затопил аэропорт и обрушил крышу в Иркутске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 июня, 09:09 • статья

ЧС ради аграриев

Как сейчас проходит посевная в Новосибирской области и у соседей и на что можно рассчитывать аграриям, узнал корреспондент Сиб.фм
 4 июня, 13:09 • статья

Киднеппинг по-сибирски

В Новосибирске волонтёры сняли фильм-эксперимент о том, насколько легко похитить практически любого ребёнка. В съёмках приняли участие реальные семьи с детьми, многие из которых согласились уйти с незнакомцами, а проходящие мимо горожане ничего не предприняли.
 25 апреля, 16:30 • статья

Сибирь в огне

Ситуация с лесными пожарами в России обостряется: в Сибири площадь возгораний за сутки увеличилась вдвое. Анализ ситуации от Сиб.фм
самое популярное
 28 июня, 14:13 • новость

Полтергейст в машине попал на камеру наблюдения в Новосибирске

Новосибирская программа «Безопасный дом» опубликовала видео, на котором неведомая сила разбивает стекло в пустой машине.
 27 июня, 14:51 • новость

«Возьми её или 200 тысяч» — томский работодатель выпустил скандальное видео

Крупная томская компания в поисках 100 разработчиков выпускает одно спорное видео за другим — на этот раз девушка в бюстгальтере.
 21 июня, 10:22 • новость

Девушки с пышными формами эффектно станцевали на крыше высотки в Новосибирске

Девушки формата plus size исполнили откровенный танец на крыше высотки в Октябрьском районе Новосибирска; танцовщицы садились на шпагат и выполняли сложные трюки в туфлях на высоких каблуках.
 2 июля, 10:39 • новость

Воспитатель избила и закрыла в туалете малыша в Новосибирске

Годовалый ребёнок проснулся после тихого часа, не увидел маму и расплакался — сотрудница детсада наказала его за слёзы.
 29 июня, 12:55 • новость

Процесс чистки панд от пыли умилил пользователей интернета

Видео, где маленьких панд «протирают от пыли», набирает всё большую популярность на просторах интернета.
 2 июля, 08:20 • новость

Секс во дворе и стриптиз в аэропорту: новосибирцы шокировали поведением

Пассажирка Толмачёво ходила по залу ожидания со спущенными штанами и бельём, а на улице Есенина пара занялась любовью прямо во дворе.