Собаки, машины и люди купаются в затопленном после свежего ливня Новосибирске

кадр из видео из группы «Инцидент Новосибирск», видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Очередной поток обрушился на Новосибирск — привыкшие к воде горожане чувствуют себя в новых условиях комфортно и весело купаются на дорогах.

Не успели восстановить тротуары и вытащить экскаваторы после вчерашнего ливня, как на город обрушился очередной. Причём с грозами и молниями.

На данный момент известно, что под воду ушла площадь Труда — увы, ливневая канализация (если она там вообще есть) пала в нечестном бою со стихией. Схожая ситуация и в других районах города, например, около ТРК «Голден Парк». Там теперь плывут машины.

Вместе с авто решили поплавать и горожане. Так, на западном жилмассиве мужчина и собака плыли по затопленной дороге.

Напомним, в июле ливень затопил аэропорт и обрушил крышу в Иркутске.