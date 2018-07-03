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Свора диких собак загрызла беззащитного кота в Иркутске

 3 июля, 13:44
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Свора диких собак загрызла беззащитного кота в Иркутске
фото с сайта pixabay.com

Страшным видео с камер наблюдения поделился иркутянин в соцсетях — на кадрах видно, как бешеные псы набрасываются на беззащитного кота.

Видео опубликовали в группе «Инцидент Иркутск» утром 3 июля. Свора собак яростно загрызла кота. Очевидица также отметила, что стая псин просто растерзала животное и выразила опасения, что на месте кошки мог оказаться взрослый человек или даже ребёнок.

В комментариях тут же разразилась полемика на данную тему. Одна из комментаторов выразила вполне вразумительную мысль.

«Для начала люди должны перестать выкидывать своих животных на улицу! Не хотите нежеланного потомства — значит, стерилизуйте своих питомцев! Тогда меньше бродячих собак будет и кошек тоже», — написала женщина.

Напомним, в июне прожившего три месяца в колодце щенка спасли новосибирские диггеры.

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