Свора диких собак загрызла беззащитного кота в Иркутске

Страшным видео с камер наблюдения поделился иркутянин в соцсетях — на кадрах видно, как бешеные псы набрасываются на беззащитного кота.

Видео опубликовали в группе «Инцидент Иркутск» утром 3 июля. Свора собак яростно загрызла кота. Очевидица также отметила, что стая псин просто растерзала животное и выразила опасения, что на месте кошки мог оказаться взрослый человек или даже ребёнок.

В комментариях тут же разразилась полемика на данную тему. Одна из комментаторов выразила вполне вразумительную мысль.

«Для начала люди должны перестать выкидывать своих животных на улицу! Не хотите нежеланного потомства — значит, стерилизуйте своих питомцев! Тогда меньше бродячих собак будет и кошек тоже», — написала женщина.

Напомним, в июне прожившего три месяца в колодце щенка спасли новосибирские диггеры.