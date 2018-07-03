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Травников рассказал Путину о социально-экономической ситуации в области

 3 июля, 10:58
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Травников рассказал Путину о социально-экономической ситуации в области
фото пресс-службы администрации президента россии

Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

Глава региона начал доклад с социально-экономической ситуации в области, он назвал её стабильной. Например, индекс промышленного производства за пять месяцев с начала года прибавил 5,8 %.

«Приятно, что по итогам 2017 года Новосибирская область хорошо поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по России: с 27 места на 19. Но не обольщаемся. Это приятно, конечно, потому что в прошлом году мы получили 175 миллиардов инвестиций в основной капитал. Считаю, что для такого большого, перспективного региона, как Новосибирская область, нужно больше, поэтому не останавливаемся на достигнутом», — сказал Травников.

Глава региона рассказал президенту о работе над стратегией социально-экономического развития региона до 2030 года и отметил, что власти ставят перед собой цель развития региона темпами выше среднероссийских.

«Необходимо вместе с правительством уделить необходимое внимание развитию Академгородка. Здесь есть определённые наработки, планы, которые мы вместе с Академией наук, с правительством ещё в феврале сформулировали», — отметил Владимир Путин.

Напомним, в начале июня в правительстве Новосибирской области представили прогноз социально-экономического развития региона, в частности, в нём говорится о росте зарплат.

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