Три междугородних автобуса загорелись в Новосибирске

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Огонь повредил три междугородних автобуса на улице Аэропорт в Новосибирске, возгорание произошло у дома № 2/9.

«Сообщение поступило на пульт дежурного в 12:54. Возгорание двух автобусов произошло на охраняемой площадке. Также огонь частично перекинулся на третий автобус», — рассказали Сиб.фм в пресс-службе Главного управления МЧС по области.

Огнеборцы прибыли на место ЧП в 13:03 и локализовали огонь спустя 17 минут. Спасатели отмечают, что во время пожара никто не пострадал, причины возгорания сейчас устанавливаются.

Очевидцы случившегося отмечают, что у автобусов были полные баки топлива, а возгорание произошло во время грозы.

Напомним, в конце июня спасатели эвакуировали 78 пассажиров с горящего теплохода в Иркутске.