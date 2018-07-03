Исторические речные экскурсии по Берди начались в Новосибирске

Новосибирцам предложили загорать и слушать лекции об истории Бердска во время речных прогулок на многопалубных теплоходах.

О старте регулярных рейсов по реке Бердь объявила компания «Речфлот» в конце июня. Первый теплоход вышел на маршрут 29 июня, далее речные экскурсии планируется проводить регулярно.

«С 29 июня разнообразить субботний романтический вечер можно будет на прогулочном теплоходе. Плеск волн, живописные пейзажи и свежий ветер — отдых и вдохновение лета. Продолжительность прогулки — один час», — добавили в компании.

Стоимость взрослого билета на экскурсию «Субботний вечер» составляет 350 рублей, на прогулку «Мистическая Бердь» — 400 рублей.

Осуществлять речные прогулки будут многопалубные теплоходы, на верхних палубах которых, как отмечают в «Речфлоте», можно загорать на шезлонгах в хорошую погоду. Экскурсии с рассказами об истории Бердска, Обском водохранилище и о Берди проведут профессиональные гиды из музея Новосибирска.

Напомним, в начале лета «Речфлот» запустил регулярные рейсы до Аквапарка «по воде».