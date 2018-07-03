Земля разверзлась и забрала экскаватор с тротуаром в центре Новосибирска

фото из группы «АСТ-54», видео из группы «Жесть Новосибирска» в соцсети «ВКонтакте»

На Красном проспекте мощный ливень устроил настоящий разгром: новосибирцы делятся фото и видео с места происшествия.

2 июля в городе прошёл сильный ливень, который не выдержали новосибирские дороги. Эпицентром стал ТЦ «Европа» на Красном проспекте.

Работающий у дома № 184 экскаватор ушёл под землю — вода подмыла грунт, и асфальт обрушился под тяжестью машины.

А напротив самого ТЦ смыло часть тротуара и плитки.

«Люди идут вброд, лихорадочно вспоминая, как выглядела местность до дождя, чтобы не провалиться в очередную яму», — написали в соцсетях.

Также на видео, представленном в группе, можно наблюдать, как нежные волны дорожной воды ласкают ноги пешеходов.

Напомним, 3 июля густой и сказочный туман окутал утренний Новосибирск.